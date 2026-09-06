Pastore: "Juve-Milan la partita più impronosticabile del campionato. Spalletti aspetterà che Amorim si esponga"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio cercando di pronosticare Juventus-Milan di questa sera.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio cercando di pronosticare Juventus-Milan di questa sera: "È la partita più impronosticabile del campionato, secondo me: al momento sono due squadre che io metto sullo stesso livello, proprio per pregi e difetti. I pregi della Juve sono quelli dell'anno scorso e, tutto sommato, Spalletti ha fatto anche due buone partite in termini di produzione offensiva: poi non ha concretizzato, ma comunque le occasioni le ha avute, contro due squadre un po' più modeste. Esattamente quelle che ha affrontato il Milan, che ha messo in campo pregi molto chiari e anche molto più sorprendenti rispetto a quelli della Juve, perché non ce l'aspettavamo così già avanti. Però lascia sempre un po' di inquietudine alle spalle, perché sia il Venezia che il Torino hanno infierito su alcuni limiti.

Quindi mi aspetto di vedere chi dei due - secondo me Amorim - non derogherà, cioè andrà dritto. Amorim va a fare a Torino la stessa partita teorica, con le stesse con gli stessi principi che ha esibito: 'Chi mi ama mi segua'. Magari non sta lì nemmeno a dire 'mi copro un po' di più mettendo...', non lo so. Voglio vedere: secondo me va proprio in fondo, con la prima o con Chukwueze proprio profondo, alto, e chiaramente si esporrà. E Spalletti, secondo me, aspetta che Amorim si esponga per agire. Però magari mi sbaglio totalmente. C'è tanta gente che non ha mai giocato. È pienissima di incognite: penso sia la partita più interessante del girone d'andata perché alla fine, se imbroccano o comunque ci sorprendono, potrebbero anche inserirsi in discorsi molto più alti di quelli che pensiamo adesso da quarto-quinto posto. Non ho un'idea chiara, non so nemmeno se ce l'abbiano gli allenatori, che hanno parecchi punti interrogativi, secondo me, da risolvere tutti e due".