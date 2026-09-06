Bianchin: "Calendario tema caro ai milanisti e Amorim non si è tirato indietro sulla polemica"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Ruben Amorim in conferenza stampa.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Ruben Amorim in conferenza stampa: "Amorim, davanti a Cardinale, deve affrontare la prima polemica dell’anno. Christian Chivu si è chiesto che scontro diretto sia Juve-Milan, visto che a maggio sono arrivate dietro in classifica, e Amorim non raccoglie la provocazione (sempre che di provocazione si tratti…): “Che cosa rispondo a Chivu? Niente. So solo che, se dovessimo vincere, saremmo in testa alla classifica. Sono molto concentrato sulla partita”. E ancora: “Se devo motivare i giocatori appendendo dei cartelli con le frasi di Chivu, abbiamo un problema. Dobbiamo essere onesti con i tifosi, abbiamo molto da fare per portare la squadra dove merita. Per me il Milan è il miglior club italiano, abbiamo sette Champions ma in 20 anni abbiamo vinto due scudetti e nessuna Coppa Italia. Non mi importa quello che Chivu ha detto, mi importa capire perché siamo arrivati indietro in classifica”.

Ah, c’è un’altra polemica: il calendario. Tema caro da anni ai milanisti, che si sentono penalizzati. Amorim risponde a una domanda sulle sequenze di 4 partite in 10 giorni e non si tira indietro: “Non mi è mai capitata una cosa così, una sequenza così di partite, non l’ho mai vista nemmeno in Premier League. Sarà dura ma ruoteremo, faremo turnover, e tutti avranno minuti. Fino a gennaio voglio vederli tutti”. Di questo risentiremo parlare".