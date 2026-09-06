Costacurta: "Fino ad ora, il Milan non ha convinto. Però si vede che vogliono fare qualcosa di diverso e questo per ora a me basta"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a Sportitalia su Juventus-Milan.

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a Sportitalia su Juventus-Milan, match di questa sera a Torino: "Speriamo non sia soprattutto una partita come negli ultimi anni, però siamo all'inizio e ogni discorso mi sembra un pochino prematuro. Per me sarà una bella partita perché le due squadre stanno provando a fare qualcosa di bello le due squadre. Fino ad adesso non ha convinto questo Milan però si vede che strategicamente vogliono fare qualcosa di diverso e questo per ora a me basta. Il fatto che il Milan avrà un gioco offensivo è già una piccola cosa che fa ben sperare. Io mi accontenterei di un gioco che possa far innamorare ancora la gente che va allo stadio perchè questo non è successo negli ultimi anni. Per il resto vediamo, mi sembra un pochino prematuro parlare male di questo Milan.

Il fatto che il Milan avrà un gioco offensivo è già una piccola cosa che fa ben sperare. Io mi accontenterei di un gioco che possa far innamorare ancora la gente che va allo stadio perchè questo non è successo negli ultimi anni. Per il resto vediamo, mi sembra un pochino prematuro parlare male di questo Milan".