Russo analizza: "Milan e Juve negli ultimi mercati hanno un disavanzo complessivo di oltre 400 milioni bruciati"

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Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Elkann e Cardinale.

Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su Elkann e Cardinale: "Quasi un miliardo di euro investito sul mercato in tre stagioni (918,85 milioni per l'esattezza), 27 giocatori acquistati da una parte e 24 dall'altra, con il risultato di vincere (in due) una sola Supercoppa Italiana. Juventus e Milan, che si affrontano questa sera all'Allianz Stadium, sono state le regine del mercato dell'ultima sessione in Serie A, con quasi 300 milioni spesi in coppia, e tra le più spendaccione dell'ultimo triennio, ma tra tentativi falliti di rivoluzione e un tourbillon di movimenti che ha coinvolto un centinaio di giocatori, sono riuscite, paradossalmente, a fare sempre peggio. Con un disavanzo complessivo di oltre 400 milioni bruciati (153,75 i rossoneri e 278,3 i bianconeri).

Filosofie diverse sono state alla base delle scelte delle squadre di John Elkann e Gerry Cardinale: il primo non ha mai lesinato investimenti anche pesanti, il secondo, prima dell'ultima estate, ha, invece, sempre cercato di limitare le perdite, realizzando una sorte di autofinanziamento grazie alle cessioni dei pezzi pregiati della squadra. Così, se Gonçalo Ramos, con i suoi 74 milioni, risulta l'esborso più pesante fatto da rossoneri e bianconeri dal 2024 ad oggi, tutti gli altri gradini del podio vengono occupati da acquisti juventini: 51,3 milioni per Koopmeiners e 50 per Douglas Luiz. La differenza è che a Casa Milan si è riusciti anche a vendere bene (Reijnders al Manchester City per 55 milioni o Leao al Galatasaray per 43) e a liberarsi (soprattutto nella gestione Tare) di numerosi esuberi, alla Continassa si è sacrificato il futuro, incassando, negli anni scorsi, la gran parte delle risorse dal sacrificio dei giovani cresciuti nella Next Gen (Soulé, Huijsen e Savona su tutti). E, quest'estate come in quelle precedenti, gli esuberi sono partiti soltanto in prestito, restando un potenziale problema futuro".