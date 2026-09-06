Pazza gara tra Frosinone e Venezia: la vince Alvini nel finale
Un super Frosinone continua il suo grande inizio di campionato. I ciociari, dopo aver perso solo di misura contro la Juventus all'esordio e aver demolito la Fiorentina a domicilio per 3-0, hanno vinto contro il Venezia una partita davvero pazza. La formazione laziale si è portata avanti di due gol nel primo tempo grazie alla seconda doppietta consecutiva di Raimondo. Nella ripresa la squadra di Stroppa non ci sta e confeziona una grande rimonta grazie a Yeboah e Sagrado. Sul più bello, però, al minuto 83 è Kvernadze a far esplodere il Benito Stirpe
SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA
VENERDÌ
ore 20.45, Genoa-Como 1-4
SABATO
ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1
OGGI
ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo
ore 20.45, Juventus-Milan
DOMANI
ore 18.30, Cagliari-Lecce
ore 20.45, Udinese-Lazio
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