Serie A, la classifica aggiornata: il Frosinone vola, primi punti per Parma e Monza

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Il Frosinone vola in classifica, primi punti per Parma e Monza: il Venezia rimane inchiodato a quota zero

Il Frosinone sogna: seconda vittoria in tre partite in questo avvio da campionato da sogno per la squadra di Alvini che ha battuto il Venezia al termine di una partita ricca di colpi di scena. Per i veneti invece ancora zero punti in classifica, anche se sicuramente ne avrebbe meritato qualcheduno in più. Chi invece ha conquistato il primo punto dell'anno sono Parma e Monza che hanno pareggiato 1-1 senza farsi troppo male a vicenda e muovendo la loro posizione.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9

Inter 9

Como 7

Frosinone 6

Milan 6*

Juventus 6*

Lazio 6*

Atalanta 6

Udinese 4*

Napoli 3

Sassuolo 3*

Cagliari 3*

Torino 3

Lecce 3*

Parma 1

Monza 1

Bologna 0*

Venezia 0

Genoa 0

Fiorentina 0

*una partita in meno