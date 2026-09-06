MN - Cardinale a colloquio con Sinner. Jannik ha ricevuto dal proprietario la maglia del Milan

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Con Gerry Cardinale a bordo campo si è palesato anche Jannik Sinner, noto tifoso milanista e numero uno del tennis mondiale.

Gerry Cardinale, come ormai solito in questa stagione, è presente sin dal pre-riscaldamento a bordo campo dell'Allianz Stadium prima del calcio d'inizio di Juventus-Milan. Accanto a lui, si è palesato anche Jannik Sinner, noto tifoso milanista e numero uno del tennis mondiale; i due hanno parlato un po', poi il proprietario del Milan ha regalato a Sinner la maglia numero 1 personalizzata.