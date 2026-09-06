Ambrosini: "Mercato? Amorim è più contento di Spalletti"

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Il commento di Massimo Ambrosini in vista di Juventus-Milan

Il giudizio di Massimo Ambrosini a DAZN su chi ha fatto il mercato migliore tra Juventus e Milan che tra pochi minuti si affronteranno in campo: "Per me il Milan ha fatto il mercato più funzionale a quello che chiedeva l'allenatore. Ha fatto acquisti più mirati, non ha badato a spese per farli, è andato diretto e ci ha messo trattative lampo perché hanno messo sul piatto soldi subito, senza dover perdere tempo. E sicuramente, fra i due, è più contento Amorim di quello che è Spalletti"

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.