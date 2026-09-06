Buffon intrigato dal nuovo Milan di Amorim: "Nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell'entusiasmo"

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Le dichiarazioni dell'ex Juventus Gianluigi Buffon ai taccuini de La Gazzetta dello Sport

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Gianluigi Buffon ha presentato l'importante sfida in programma questa sera all'Allianz Stadium tra la "sua" Juventus ed il Milan. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Juventus e Milan arrivano allo scontro diretto a punteggio pieno: chi vede meglio come anti Inter?

«Il Milan può avere l’entusiasmo della novità: nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell’entusiasmo. Quando si cambia tanto, però, serve tempo per trovare la quadra. La Juventus parte più avvantaggiata, forte dei nove mesi di lavoro di Spalletti e di un mercato indirizzato in parte anche da Luciano. La dirigenza e Spalletti hanno operato veramente bene. Mi incuriosisce Woltemade. Voglio vedere se con la sua fisicità, i suoi 198 centimetri abbinati a un’ottima tecnica, sarà dominante come mi aspetto».

Lei ha smesso a 45 anni col Parma, Modric gioca Juve-Milan a 40: avete un parente in comune?

«Non mi fa impressione Luka perché i campioni sono speciali anche per volontà, non solo per la tecnica. Storie come la sua mi rallegrano. Modric è Modric: se utilizzato nella maniera giusta fa ancora la differenza».