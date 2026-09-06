MN - Omaggio da brividi dell'Allianz Stadium per Franco Baresi: "con infinito rispetto" tutti in piedi ad applaudire

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Prima del fischio d'inizio di Juventus-Milan, l'Allianz Stadium ha regalato un bellissimo omaggio al leggendario capitano del Milan Franco Baresi.

Prima del fischio d'inizio di Juventus-Milan, l'Allianz Stadium ha regalato un bellissimo omaggio al leggendario capitano del Milan Franco Baresi, scomparso di recente. Tutto lo stadio bianconero si è alzato in piedi ad applaudire "con infinito rispetto".

IL MESSAGGIO DELLA JUVENTUS PER FRANCO BARESI

“Classe, stile, leadership e rispetto, un esempio per generazioni di giocatori e tifosi. Il suo ricordo vivrà per sempre, con infinito rispetto l'applauso dello stadio è tutto per te"