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MN - Juventus-Milan, il dato sulle presenze del settore ospiti

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Ieri alle 22:00News
di Lorenzo De Angelis
Le presenze ufficiali allo Stadium per Juventus-Milan

La Juventus ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera all'Allianz Stadium, per la gara contro il Milan, valida per la 3^ giornata di Serie A: sono stati venduti 39.566 biglietti, 2011 dei quali nel settore ospiti, totalmente riempito dal tifo milanista. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.