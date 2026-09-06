Marchegiani: "Il fatto che Amorim recuperi giocatori come Rabiot dovrebbe far crescere ulteriormente la squadra in queste partite"
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Luca Marchegiani ha fatto la sua sul Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Juventus
Nel pre partita di Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A Enilive 2026/27, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato negli studi di sky Sport 24 della formazione di Ruben Amorim, chiamata oggi a una grande prova di forza e carattere per consolidare e confermare quanto di buono visto nelle prime due giornate di campionato.
“Io credo che il Milan, con il dovuto rispetto che deve alla Juventus, faccia la sua partita, cercando di aggredire e consolidare quei principi che Amorim sta cercando di portare dall’inizio. Il fatto che recuperi giocatori come Rabiot dovrebbe far crescere ulteriormente la squadra in queste partite”.
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