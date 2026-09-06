MN - Non solo Sinner, presente allo Stadium anche il presidente della FIA
Serata di grandi ospiti quella di oggi all'Allianz Stadium per Juventus-Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che oltre a Jannik Sinner, salutato ed omaggiato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale con una maglia personalizzata, è presente anche il presidente della FIA Mohammed Ban Sulayem.
Di seguito la lista completa degli ospiti di questa sera:
Famiglia Elkann
Ezio Simonelli - presidente Lega Serie A
Daniele Orsato - Responsabile AIA Can A
Leonardo Bonucci - collaboratore tecnico staff nazionale italiana
Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia
Stefano Lo Russo - sindaco Torino
Mohammed Ban Sulayem - presidente FIA
Enzo Ghigo - presidente Museo Nazionale del Cinema
Eros Ramazzotti
Ezio Greggio
Francisco Cervelli - coach Nazionale italiana di baseball
Roberto Bolle
Jannik Sinner
Giorgia Villa - ginnasta artistica italiana
Federica Squarcini, Giulia De Nardi e a Ludovica Guidi - pallavoliste italiane
Giorgio Tuccinardi - ex canottiere italiano
Dj Fargetta
Jgor Barbazza
Ciro Ferrara
Sergio Brio
Michele Padovano
Paulo Sousa
Stefano Tacconi
Douglas Costa
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