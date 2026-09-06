JUV-MIL (0-1): si sblocca il risultato all'Allianz Stadium, gran gol di Cissé

JUV-MIL (0-1): si sblocca il risultato all'Allianz Stadium, gran gol di CisséMilanNews.it
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Oggi alle 22:15News
di Lorenzo De Angelis
Grande gol di Cisse, si sblocca il risultato allo Stadium

I cambi di Ruben Amorim hanno subito dato i loro frutti. Si sblocca il risultato all'Allianz Stadium grazie a una grande rete di Alphadjo Cisse al minuto 68, che ricevuto un bel traversone da Chukwueze, prima punta Kalulu e poi lascia partire una rasoiata sul secondo palo impossile da prendere per Vicario, fino a questo momento poco impegnato. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.