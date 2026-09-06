JUV-MIL (0-1): altro cambio nel Milan, dentro Jashari per Modric

JUV-MIL (0-1): altro cambio nel Milan, dentro Jashari per ModricMilanNews.it
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Oggi alle 22:28News
di Lorenzo De Angelis
Altro cambio nel Milan: fuori Modric per Jashari

Quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine della partita, Ruben Amorim ha deciso di mettere nuovamente mano alla panchina optando per una sostituzione di contenimento e gestione. Il tecnico portoghese ha infatti scelto di inserire in campo Ardon Jashari al posto di Luka Modric, applaudito da tutto l'Allianz Stadium. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.