JUV-MIL (0-1): altro cambio nel Milan, dentro Jashari per Modric
Quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine della partita, Ruben Amorim ha deciso di mettere nuovamente mano alla panchina optando per una sostituzione di contenimento e gestione. Il tecnico portoghese ha infatti scelto di inserire in campo Ardon Jashari al posto di Luka Modric, applaudito da tutto l'Allianz Stadium.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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