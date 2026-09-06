JUV-MIL (0-1): ultima sostituzione per il Milan, dentro Terracciano per Gila
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Altro cambio nel Milan: fuori Gila per Terracciano quando mancano due minuti alla fine della partita
Quando mancano poco meno di 2 minuti al recupero, Amorim ha scelto di sfruttare anche l'ultimo slot di cambi facendo entrare Filippo Terracciano per Mario Gila.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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