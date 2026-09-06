Quando Cisse gioca a Torino significa solo una cosa: gol
Quando Cisse gioca a Torino significa solo una cosa: gol. Proprio come successo in occasione della trasferta alla prima giornata contro il Toro, anche oggi contro la Juventus il giovane attaccante italiano ha timbrato il cartellino, confermando di avere un particolare feeling con il capoluogo piemontese.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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