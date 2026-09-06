Quando Cisse gioca a Torino significa solo una cosa: gol

Quando Cisse gioca a Torino significa solo una cosa: golMilanNews.it
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Oggi alle 22:24News
di Lorenzo De Angelis
Alphadjo Cisse conferma il suo particolare feeling con la città di Torino timbrando anche oggi il cartellino, proprio come contro i granata.

Quando Cisse gioca a Torino significa solo una cosa: gol. Proprio come successo in occasione della trasferta alla prima giornata contro il Toro, anche oggi contro la Juventus il giovane attaccante italiano ha timbrato il cartellino, confermando di avere un particolare feeling con il capoluogo piemontese. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.