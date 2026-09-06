Spalletti a DAZN: "Abbiamo fatto la partita. Rimango sul carro di Kolo Muani"

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Il commento ai microfoni di DAZN di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, al termine del pareggio 1-1 contro il Milan

Al termine della partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, big match della domenica sera terminato con il punteggio di 1-1, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le dichiarazioni complete dell'allenatore juventino.

Un commento a caldo sulla partita?

"Questa è la base per metterci la roba sopra. Noi abbiamo fatto la partita. La Juventus è sempre stata a pressare e ha provato ad alzare il ritmo della partita anche sullo 0-0: le intenzioni sono state quelle corrette ma poi è chiaro che bisogna migliorare sulle scelte e non bisogna chiedere permesso in queste partite qua. Non ci si aspetta l'invito e si va a prendere quello che si vuole prendere"

Cosa serve per essere più aggressivi in attacco?

"Nico Gonzalez di testa è uno forte, sono sul carro di Kolo Muani e ci rimango, vedremo alla fine dove ci porterà: ci rimarrò fino a fine campionato"

Cosa manca nelle idee offensive?

"Sono mancate delle scelte quando ci siamo ritrovati a finalizzare l'azione, a imbucare la palla importante. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto come anche la fase di possesso in fase di costruzione. Ci siamo presentati tante volte ma ci sono particolari e piccolezze che sono girate male, potevano avere uno sviluppo differente. Oggi trovo una squadra che ha avuto la forza di continuare perché non meritava di andare sotto e quando è successo è rimasta con la stessa identità di continuare a fare fino in fondo come aveva cominciato: è stata premiata. Siamo alla terza giornata ed eravamo di fronte a una grandissima squadra. Noi lo possiamo diventare. Sono fiducioso"