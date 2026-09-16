Lecce, verso il Milan: Berisha, Gandelman e Geubbels hanno svolto un lavoro personalizzato

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Le ultime dall'allenamento del Lecce

Dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Monza nella quarta giornata di campionato, il Lecce di Eusebio Di Francesco è già proiettato verso il prossimo impegno di Serie A. Domenica 20 settembre i giallorossi saranno infatti ospiti del Milan di Ruben Amorim a San Siro, con i rossoneri impegnati questa sera nell'esordio in Europa League contro il Benfica.

In vista della sfida contro il Milan, il Lecce ha sostenuto oggi una nuova seduta di allenamento. Anche in questa occasione Berisha, Gandelman e Geubbels hanno svolto un lavoro personalizzato.

I tre giocatori stanno ancora recuperando dai rispettivi problemi fisici e, proprio per questo, non erano stati inseriti nemmeno nell'elenco dei convocati per la gara vinta contro il Monza. Le loro condizioni saranno dunque da valutare nei prossimi giorni.