Lecce, Tiago Gabriel verso il Milan: "Sarà difficile, dovremo avere l'atteggiamento giusto"
Intervistato dai canali ufficiali del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, il difensore Tiago Gabriel ha rilasciato queste parole sulla sfida contro i rossoneri di domenica sera a San Siro: "Sarà difficile e fuori casa, loro hanno iniziato bene. Dobbiamo restare concentrati in settimana e lavorare bene per arrivare bene al match e avere un atteggiamento giusto nella partita”.
In estate il suo nome è stato spesso accostato anche al Milan, ma alla fine Tiago Gabriel è rimasto a giocare in Puglia: "Per me è speciale essere rimasto e lo è anche per la mia famiglia. Non si può pensare al mercato, è secondario, non dipende da me che sono un giocatore, io per questo stavo sempre con la testa al Lecce e sono troppo contento di essere rimasto, così come lo è la mia famiglia” le sue parole riportate calciolecce.it.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan