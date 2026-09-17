Lecce, Tiago Gabriel verso il Milan: "Sarà difficile, dovremo avere l'atteggiamento giusto"

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Il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha parlato in vista del match di domenica sera in casa del Milan

Intervistato dai canali ufficiali del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, il difensore Tiago Gabriel ha rilasciato queste parole sulla sfida contro i rossoneri di domenica sera a San Siro: "Sarà difficile e fuori casa, loro hanno iniziato bene. Dobbiamo restare concentrati in settimana e lavorare bene per arrivare bene al match e avere un atteggiamento giusto nella partita”.

In estate il suo nome è stato spesso accostato anche al Milan, ma alla fine Tiago Gabriel è rimasto a giocare in Puglia: "Per me è speciale essere rimasto e lo è anche per la mia famiglia. Non si può pensare al mercato, è secondario, non dipende da me che sono un giocatore, io per questo stavo sempre con la testa al Lecce e sono troppo contento di essere rimasto, così come lo è la mia famiglia” le sue parole riportate calciolecce.it.