Condò sul Milan: "Amorim deve battere il Lecce facendo segnare Ramos e reinserendo Pulisic"
Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato il momento del Milan ed in particolare quello di Ruben Amorim che nelle ultime settimane è finito al centro di parecchie critiche per il gioco deludente della sua squadra. Dopo la sconfitta contro il Benfica, i rossoneri devono tornare subito alla vittoria domani sera contro il Lecce quando Christian Pulisic dovrebbe fare il suo esordio da titolare in questa stagione. L'attaccante americano è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo 2026.
Questo è il pensiero di Condò sul Milan: "Non rischia Amorim, invece, perchè a un allenatore così strutturato devi dare tempo. Però farà bene a tiare il freno d'emergenza battendo il Lecce, facendo segnare Ramos e reinserendo Pulisic, l'uomo la cui siccità ha interrotto il Milan ormai un anno fa. Il suo ultimo gol risale al 28 dicembre, era la 17^. L'Inter era prima a quota 39, il Milan secondo a 38. Da allora ha raccolto 20 punti in meno".
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