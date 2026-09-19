Condò sul Milan: "Amorim deve battere il Lecce facendo segnare Ramos e reinserendo Pulisic"

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Il giornalista Paolo Condò ha parlato anche di Christian Pulisic che è ancora a quota zero gol segnati in questo 2026

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato il momento del Milan ed in particolare quello di Ruben Amorim che nelle ultime settimane è finito al centro di parecchie critiche per il gioco deludente della sua squadra. Dopo la sconfitta contro il Benfica, i rossoneri devono tornare subito alla vittoria domani sera contro il Lecce quando Christian Pulisic dovrebbe fare il suo esordio da titolare in questa stagione. L'attaccante americano è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo 2026.

Questo è il pensiero di Condò sul Milan: "Non rischia Amorim, invece, perchè a un allenatore così strutturato devi dare tempo. Però farà bene a tiare il freno d'emergenza battendo il Lecce, facendo segnare Ramos e reinserendo Pulisic, l'uomo la cui siccità ha interrotto il Milan ormai un anno fa. Il suo ultimo gol risale al 28 dicembre, era la 17^. L'Inter era prima a quota 39, il Milan secondo a 38. Da allora ha raccolto 20 punti in meno".