I dubbi di Pasquino sul Milan: "Chi dà consigli ad Amorim?"

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Il giornalista Stefano Pasquino ha commentato la situazione al Milan e si chiede chi può dare dei consigli a Ruben Amorim in questo momento non semplice

Sulle pagine di Tuttosport, Stefano Pasquino ha commentato così la sua situazione al Milan: "Il proprietario del club ascolta i dirigenti (da lui scelti perché possiedono una comprovata esperienza), e decide in base ai report ricevuti su quanto fa l’allenatore in allenamento, su come si muove con il gruppo e sul modo di affrontare eventuali problemi che immancabilmente emergono durante la stagione. Detto questo, guardando la questione da latitudini rossonere, si impongono alcune domande. Chi al Milan ha questo compito? Gerry Cardinale è encomiabile nell’impegno di restare vicino alla squadra, ma che esperienza ha nel calcio per muovere appunti ad Amorim, risultando credibile agli occhi dell’allenatore?

Chi può invitare Amorim - con la speranza di non rimanere del tutto inascoltato - a riflettere sulla scelta, per esempio, di far esordire dal 1’ Terracciano ed Hutchinson contro il Benfica nella prima partita europea giocata dal Milan dopo un anno e mezzo? Chi può ragionare con Amorim - con la possibilità di avere presa sull’allenatore - sul fatto che bocciare cinque giocatori all’intervallo in due partite (tra questi un ex Pallone d’Oro quale Luka Modric) può risultare controproducente proprio nei rapporti con la squadra perché se una squadra non segue più l’allenatore, in qualsiasi sport non si va da nessuna parte? Chi, infine, può valutare giorno dopo giorno i metodi di lavoro, le scelte di Amorim sul campo e la presa che ha sui giocatori?".