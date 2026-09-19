Addio a Sandro Mazzola, il cordoglio del Milan: "Rivale storico e leale, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio"

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Il Milan ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter e della Nazionale italiana

Nelle scorse ore, è scomparso Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter. Il Milan, attraverso X, ha voluto esprimere il suo cordoglio: "Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro".