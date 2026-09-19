Milan, altra panchina per Gabbia: contro il Lecce spazio anche a De Winter

Milan, altra panchina per Gabbia: contro il Lecce spazio anche a De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 11:36News
di Enrico Ferrazzi
Domani sera contro il Lecce a San Siro, al centro della difesa del Milan ci sarà ancora una volta De Winter. Partirà quindi ancora dalla panchina Gabbia

Si prospetta un'altra panchina per Matteo Gabbia che non dovrebbe partire titolare nemmeno domani sera contro il Lecce a San Siro. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge che al centro della difesa a tre milanista verrà confermato ancora una volta Koni De Winter. Accanto a lui ci saranno da un lato Mario Gila, che torna dal primo minuto dopo aver iniziato dalla panchina contro il Benfica, e dall'altro Strahinja Pavlovic

Per quanto riguarda De Winter, il belga è stato convocato dal ct Van Bommel per le prossime partite del Belgio in Nations Leauge, così come Diego Moreira, mentre non è stato inserito nella lista Alexis Saelemaekers. Sull'esclusione di quest'ultimo, l'ex centrocampista rossonero ha spiegato: "Al momento non ho scelto Alexis, ma questo non significa che non lo useremo mai. Abbiamo molti giocatori in avanti. L'ho chiamato proprio ieri sera. Non c'è niente di strano o altro".