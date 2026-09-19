Milan, altra panchina per Gabbia: contro il Lecce spazio anche a De Winter
Si prospetta un'altra panchina per Matteo Gabbia che non dovrebbe partire titolare nemmeno domani sera contro il Lecce a San Siro. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge che al centro della difesa a tre milanista verrà confermato ancora una volta Koni De Winter. Accanto a lui ci saranno da un lato Mario Gila, che torna dal primo minuto dopo aver iniziato dalla panchina contro il Benfica, e dall'altro Strahinja Pavlovic.
Per quanto riguarda De Winter, il belga è stato convocato dal ct Van Bommel per le prossime partite del Belgio in Nations Leauge, così come Diego Moreira, mentre non è stato inserito nella lista Alexis Saelemaekers. Sull'esclusione di quest'ultimo, l'ex centrocampista rossonero ha spiegato: "Al momento non ho scelto Alexis, ma questo non significa che non lo useremo mai. Abbiamo molti giocatori in avanti. L'ho chiamato proprio ieri sera. Non c'è niente di strano o altro".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan