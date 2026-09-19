San Siro stregato per il Milan: solo due vittorie dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi
MilanNews.it
Dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi, il Milan ha vinto solo due delle sette partite che i rossoneri hanno giocato a San Siro
L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta stamattina piuttosto preoccupante per il Milan: dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi, il Diavolo ha vinto solo due volte (contro il Torino nello scorso campionato e contro il Venezia in questa stagione). Negli altri cinque match giocati tra Serie A ed Europa League, il bilancio è stato di quattro sconfitte (Udinese, Atalanta, Cagliari e Benfica) e un pareggio (Juventus).
MILAN-LECCE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: La Penna di Roma
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV uomo: Tremolada
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Milan-Lecce, domenica 20 settembre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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