San Siro stregato per il Milan: solo due vittorie dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi

San Siro stregato per il Milan: solo due vittorie dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggiMilanNews.it
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Oggi alle 11:24News
di Enrico Ferrazzi
Dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi, il Milan ha vinto solo due delle sette partite che i rossoneri hanno giocato a San Siro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta stamattina piuttosto preoccupante per il Milan: dall'ultima sosta per le nazionali di marzo ad oggi, il Diavolo ha vinto solo due volte (contro il Torino nello scorso campionato e contro il Venezia in questa stagione). Negli altri cinque match giocati tra Serie A ed Europa League, il bilancio è stato di quattro sconfitte (Udinese, Atalanta, Cagliari e Benfica) e un pareggio (Juventus).

MILAN-LECCE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: La Penna di Roma
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV uomo: Tremolada
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Milan-Lecce, domenica 20 settembre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it