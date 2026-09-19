Lecce, Di Francesco: "E’ un Milan diverso, più aggressivo. Non credo che il loro problema sia il centrocampo"

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L'allenatore del Lecce Eusebio Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in casa del Milan

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce che domani sarà ospite del Milan a San Siro, ha rilasciato queste parole sulla squadra di Ruben Amorim: "Hanno perso col Benfica, non con l’ultima arrivata. Ci sta, magari sono stati più bravi ad interpretare la gara. Il Milan ha giocatori di alto livello, lo ha dimostrato nei secondi tempo specialmente. E’ un Milan diverso, più aggressivo, ma anche un Lecce diverso. L’anno scorso eravamo diversi in Coppa Italia e in campionato. Sono partite non paragonabili rispetto allo scorso anno. Sono aggressivi e più posizionali.

Il centrocampo del Milan? Nel Milan c’è una squadra, non solo i centrocampi. Hanno messo Loftus-Cheek da trequarti, a volte alzato Rabiot, più centrocampisti che trequartisti. Se vogliamo analizzare Modric, quella è un’altra analisi, la sua protezione a tre o a due m’interessa relativamente. Tante partite si giocano in mezzo al campo. E’ come dire la fase difensiva non va bene. Chi è che la fa? La linea difensiva è una cosa, ma la fase difensiva si fa di squadra. Gli attaccanti sono i primi difensori, a tutti i livelli. Non credo che il problema del Milan sia il centrocampo. Non si deve generalizzare, ma guardare oltre” le sue parole riportate da calciolecce.it.