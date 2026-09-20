Lecce: Coulibaly e Ivan Ilic pericoli numeri uno in vista di questa sera

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Un breve focus sull'avversario del Milan stasera a San Siro

Il Lecce non può essere assolutamente una squadra da sottovalutare. Il Milan infatti, dopo la recente sconfitta contro il Benfica in Europa League, dovrà stasera ritrovare una vittoria fondamentale per proseguire il proprio percorso in campionato. Dall'altra parte il Lecce non sarà un ostacolo così agevole da superare.

UNO SGUARDO AGLI AVVERSARI: LE STATISTICHE SUL LECCE

l Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2P), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato, inoltre hanno subito ben cinque delle sette reti in questo campionato entro la prima mezzora di gioco, record negativo del torneo; in generale, solo il Monza (sette) ha incassato più gol dei giallorossi nei primi tempi di questa Serie A (cinque, come il Genoa).

Grazie a Lassana Coulibaly (2G+1A) e Ivan Ilic (2A) il Lecce ha due centrocampisti con più di una partecipazione attiva in questo campionato e solo l'Inter ne conta più (quattro); in particolare, il calciatore maliano (reduce dalla doppietta nell'ultima giornata) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre, nel 2022/23 e 2025/26).