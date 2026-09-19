Lecce, Di Francesco verso il Milan: "Dobbiamo dare la sensazione di poter fargli male, serve coraggio"

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L'allenatore del Lecce Eusebio Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in casa del Milan

Alla vigilia della gara di domani sera in casa del Milan, Eusebio Di Fancesco, tecnico del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa: "Al di là di chi giocherà, vogliamo dare continuità. Serve questo, solidità e atteggiamento. Ogni gara ha la sua storia, anche in base agli avversari. Sarà una partita differente per caratteristiche dell’avversario, affronteremo una squadra con tanta qualità e tante soluzioni, sono in un periodo difficile ma hanno talento. La nostra preparazione della gara deve essere la medesima. Ho lavorato per dare continuità negli atteggiamenti in allenamento.

Dobbiamo dare la sensazione di poter fargli male. Questo campionato sta andando in questa direzione. Ci deve essere applicazione tattica, ma anche coraggio e sensazione di far male anche ad avversari forti. Lo pretendo dai miei ragazzi nel mio percorso di crescita. La squadra crea di più rispetto all’anno scorso. Concedere di più fa parte del giochino. Qualcosa dai e qualcosa torna. Serve equilibrio, con Roma e Cagliari sono state prestazioni di basso livello. Ho visto una crescita, cose che mi piacciono e cose da migliorare. Voglio vedere coraggio in campo da domani” le sue parole riportate da calciolecce.it.