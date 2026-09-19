I convocati di mister Eusebio Di Francesco per la gara del Lecce contro il Milan

I convocati di mister Eusebio Di Francesco per la gara del Lecce contro il MilanMilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 19:00L'Avversario
di Francesco Finulli
La lista dei convocati del Lecce in vista della trasferta di domani sera contro il Milan a San Siro

Di seguito si riporta la lista dei convocati del Lecce di mister Eusebio Di Francesco in vista della partita di domani sera contro il Milan, in programma alle 20.45 a San Siro e valida per il quinto turno del campionato di Serie A Enilive. Come era già noto non c'è Geubbels e non ce la fanno nemmeno Gandelman e Berisha.

PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone

DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
28. Gorter
20. Ilić
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom

ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah 
99. Monteiro
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić