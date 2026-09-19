Perché il turnover contro il Benfica? Amorim: "Non abbiamo perso per i giocatori che erano in campo nel primo tempo"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Perché fare turnover contro il Benfica?

"Il Benfica ha cambiato 9 giocatori rispetto alla partita precedente e noi avevamo bisogno di fare rotazioni. Non è che abbiamo perso per i giocatori che erano in campo nel primo tempo. Abbiamo avuto molte più occasioni, più possesso, più tocchi nell'area avversaria. A volte non si riesce a segnare. Il Benfica ha fatto gol con le occasioni che si è creato: è una questione di prestazione collettiva e non di singoli".