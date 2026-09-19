Amorim: "Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani è una bella opportunità per migliorare"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Questo Milan quanto è lontano dal Milan che vorresti vedere?

"La promessa di fare più gol ed essere dominanti? Nella maggior parte delle partite siamo stati i più dominanti. Non abbiamo dominato per tutti i 90 minuti... Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani è una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo".

L'incontro con Ibra:

"È stata una visita di una persona che lavora col club. Il nostro focus è sul Lecce. Quella è stata solo una visita. Contatto con Cardinale? Cosa normali, parliamo di cose del Club, niente di speciale".