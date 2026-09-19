Il Milan ha tanto da migliorare nel pressing, Amorim: "Bisogna farlo nel tempismo e capire quando e come pressare"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

È possibile vedere insieme dall'inizio Pulisic, Moreira e Chukwueze insieme?

"Tutti possono giocare insieme. Siete a conoscenza di tante cose che succedono qui durante la settimana, ma ci sono tante cose che non sapete e io devo fare le mie scelte. Possono giocare insieme. Magari domani vedrete qualcuno di questi giocare insieme".

Sulle difficoltà della linea difensiva nella fase di pressing:

"Stiamo cambiando completamente il nostro modo di pressare. In alcune partite siamo stati più bravi. A volte ci siamo riusciti, a volte è stato più difficile. Quando i giocatori sono sono più freschi vanno meglio, da stanchi è più difficile. Dipende dal momento della partita. Bisogna adattarci meglio, dobbiamo migliorare in questa fase. Non devono migliorare solo i difensori, ma anche chi sta davanti. Bisogna migliorare nel tempismo e capire quando e come pressare, ma è normale".