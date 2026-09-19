Sulla gestione dei senatori. Amorim: "Loro vogliono onestà. A volte non sei d'accordo con l'allenatore, ma se sei onesto con i tuoi giocatori capiranno"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce.

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Sulle difficoltà della linea difensiva nella fase di pressing:

"Stiamo cambiando completamente il nostro modo di pressare. In alcune partite siamo stati più bravi. A volte ci siamo riusciti, a volte è stato più difficile. Quando i giocatori sono sono più freschi vanno meglio, da stanchi è più difficile. Dipende dal momento della partita. Bisogna adattarci meglio, dobbiamo migliorare in questa fase. Non devono migliorare solo i difensori, ma anche chi sta davanti. Bisogna migliorare nel tempismo e capire quando e come pressare, ma è normale".

Gli ultimi allenatori hanno avuto difficoltà nella gestione dei senatori. C'è un rischio nel suo rapporto con i senatori? Oppure è tutto sotto controllo?

"Sono sempre chiaro con tutti. Ovviamente quando non giochi sei arrabbiato. Loro vogliono onestà. A volte non sei d'accordo con l'allenatore, ma se sei onesto con i tuoi giocatori loro capiscono. Basta guardare il nostro calendario dopo la sosta, giocheremo ogni 2-3 giorni. Ci dovremo far trovare pronti. Ci sono cose che vedo durante la settimana, io sono a conoscenza del carico fisico dei calciatori e del loro storico: devo gestire tutti questi fattori. Loro capiscono il mio ruolo e che devo fare delle scelte".