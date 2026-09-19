Tornano Modric e Rabiot: doppio ballottaggio su trequarti e fascia per Amorim
Si avvicina sempre di più il quinto impegno in campionato del Milan. Domani sera alle ore 20.45, a San Siro, i rossoneri scenderanno in campo contro il Lecce per cercare di tornare alla vittoria che manca dalla seconda giornata con il Venezia: la formazione di Ruben Amorim è reduce da due pareggi consecutivi in campionato e dalla sconfitta nell'esordio in Europa League contro il Benfica di mercoledì scorso.
VERSO LECCE: TORNANO MODRIC E RABIOT, DUE BALLOTTAGGI
Ancora non c'è certezza su quali sono le scelte di formazione di Ruben Amorim, in particolare per due ruoli. Ma andiamo con ordine. Secondo Sky Sport 24 non cambierà la difesa davanti a Maignan: i braccetti saranno Gila e Pavlovic, al centro confermato De Winter. A centrocampo si rivedranno dal primo minuto Luka Modric e Adrien Rabiot, panchinati in Europa. A destra dovrebbe esserci Chukwueze con Moreira in vantaggio nel ballottaggio con Estupinan sulla corsia opposta. Sulla trequarti, a supporto di Ramos, arriverà finalmente la prima titolarità stagionale di Christian Pulisic. Al suo fianco il secondo ballottaggio di giornata: Cisse favorito su Saelemaekers in questo momento.
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