Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari aggancia la vetta, piccolo passo per Torino e Bologna

Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari aggancia la vetta, piccolo passo per Torino e BolognaMilanNews.it
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Oggi alle 17:36News
di Lorenzo De Angelis
La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del pomeriggio

La classifica di Serie A Enilive aggiornata dopo i risultati del pomeriggio che hanno visto il Cagliari espugnare il BluEnergy Stadium grazie alla rete di Daniel Maldini, mentre Bologna e Torino dividersi un punto. 

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Roma 12
Inter 12
Cagliari 12*
Lazio 10
Como 10
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Monza 4*
Fiorentina 4
Torino 4*
Bologna 2*
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0

*Una partita in più