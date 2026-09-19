Zoff ricorda Mazzola: "Un dispiacere immenso. Rivalità reale ma solo sportiva"

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Il ricordo di Sandro Mazzola, morto nella notte a 83 anni, da parte dell'ex portiere e capitano della Nazionale Dino Zoff

La giornata di oggi è stata segnata dal lutto per il calcio italiano: è scomparso nella notta Sandro Mazzola, storico giocatore dell'Inter e della Nazionale Italiana con cui ha vinto l'Europeo del 1968 oltre ad aver giocato diversi Mondiali. Sono tanti i ricordi degli amici, ex compagni e avversari. In tutte queste tre categorie rientra Dino Zoff, storico capitano della Juventus e dell'Italia. L'ex portiere è stato raggiunto dai microfoni del TG5 e ha offerto il suo ricordo del compianto Sandro Mazzola.

Il ricordo di Sandro Mazzola da parte di Dino Zoff: "Abbiamo fatto tanti anni insieme in Nazionale, è un dispiacere immenso per me. Purtroppo succede, ma ho ricordi bellissimi e meno belli: la Nazionale, la Grande Inter che mi ha dato qualche sofferenza calcistica. Sono particolarmente abbattuto per questa scomparsa. Rivalità? Era reale, ma era una cosa sportiva. Non si andava oltre certi canoni, però si sentiva. Ci sono state discussioni anche in Nazionale"