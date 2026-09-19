Borghi: “Amorim sta cercando di cambiare le cose al Milan in maniera profonda, e non lo si fa in qualche settimana”

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Stefano Borghi ha risposto alle domande in merito a Ruben Amorim, alla sua comunicazione e alle scelte che sta prendendo fino a questo momento.

Durante l'ultima live sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi nel rispondere in diretta alle domande dei tifosi, ha parlato anche del Milan di Amorim, delle sue scelte e della qualità del gioco della sua squadra. Queste le sue parole.

"Io la formazione contro il Benfica non l'ho capita. Poi Amorim devo dire che sta cercando di cambiare veramente le cose in maniera profonda rispetto al modo in cui giocava a calcio il Milan prima e questo non si fa in qualche settimana. È sempre molto trasparente nel comunicare le proprie decisioni, i propri pensieri, a volte fin troppo, perché anche la comunicazione, certe espressioni lui si esprime in inglese, non è la sua lingua madre e non aiutano, diciamo, certe uscite, però gli va riconosciuta assolutamente questa questa trasparenza, non ci sta vendendo nessun tipo di fumo, ci sta dicendo chiaramente quello che sta facendo e questo facilita anche il nostro lavoro,facilita anche il giudizio".