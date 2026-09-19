Amorim chiaro: "Nessuno vuole vincere più di me. Non penso solo a breve termine, ma sul lungo periodo"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Sono finiti gli esperimenti di formazione dopo tutte queste voci?

"Qual è la miglior formazione secondo te?".

Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.

"Chukwueze ha giocato tre gare. Se ha un problema chi metti?".

Saelemaekers.

"A destra? Aperto? Per giocare uno contro uno? E a centrocampo?".

Modric.

"E cosa avete detto la settimana scorsa su Modric e sulla sua velocità? Ogni settimana ci sarà una formazione diversa. Come fate a gestire tre partite ogni settimana? Come fate a gestire i cambi? So bene che non è il vostro lavoro, ma il mio. Voglio solo spiegarvi queste cose. Possiamo avere questa conversazione ogni giorno. Fidatevi, nessuno vuole vincere più di me. Non penso solo a breve termine, ma sul lungo periodo. E penso al meglio per il club, non per me. Domani sceglierò una formazione pensando al fatto che nel secondo tempo vorrò spingere di più. Cerco di avere equilibrio in tutto, vincere e aiutare i calciatori. E scusa per tutto questo. È il mio lavoro, non il tuo (sorride, ndr). Ma non siete così distanti dall'undici di partenza per domani (ride, ndr)".