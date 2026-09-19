Il Milan cambierà modulo? Amorim: "La mia idea non si basa sul modo, ma sui principi: quello conta"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Sono rimasto preoccupato non per la partita col Benfica, ma per alcune dichiarazioni. Quando hai detto che la squadra non è adatta alla tua idea di calcio. O di quando hai detto che potresti pensare di cambiare (modulo, ndr). Puoi chiarire bene sugli argomenti?

"L'idea è che entrambe le cose possono vere. Non c'entra il sistema di gioco. La mia idea di giocare a calcio non si basa sul modulo, ma sui principi: quello conta. Due cose possono essere vere allo stesso momento. Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto e per ogni evenienza. Questo è quello che ho detto. Capello mi ha fatto una domanda sulla fase offensiva, io ho detto che penso che dobbiamo difendere bene, soprattutto quando abbiamo la palla. Sono molto chiaro quando dico qualcosa, sarà difficile trovare mie dichiarazioni in cui sono incoerente. Sono molto chiaro sugli argomenti, sulle mie dichiarazioni, che sono molto coerenti".