Il Milan non segna nel primo tempo, Amorim: "È un caso. Nei primi 45' le squadre sono molto organizzate a attente"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Perché il Milan non segna nel primo tempo?

"Credo che sia solo un caso. Se guardate contro il Torino stavamo bene. Contro il Venezia abbiamo avuto due occasioni chiare con Ramos. È un caso. Nei primi 45 minuti le squadre sono molto organizzate e attente. Poi possiamo cambiare l'inerzia della partita con i cambi. Ma comunque non possiamo concedere, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo controllare la partita un po' meglio".