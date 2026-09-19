San Siro compie 100 anni, Amorim: "Vogliamo vincere e giocare bene per onorare lo stadio"

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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

p>Mister Amorim lascia un messaggio per la scomparsa di Mazzola: "Da parte nostra e di tutto il club condoglianze per la famiglia, per l'Inter e per tutta la nazione. Abbiamo perso una leggenda del calcio mondiale: è la vita, così come è successo per Franco Baresi. Dobbiamo onorare queste figure andando avanti con il nostro calcio e migliorarlo".

Oggi San Siro compie 100 anni e domani ci gioca il Milan...

"È un onore far parte della storia di San Siro. Vogliamo vincere e giocare bene per onorare lo stadio e i nostri tifosi. Vogliamo solo giocare bene e vincere le partite".