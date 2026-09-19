Amorim ricorda Mazzola: "Condoglianze per la famiglia, per l'Inter e per tutta la nazione"
MilanNews.it
Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce
Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Mister Amorim lascia un messaggio per la scomparsa di Mazzola: "Da parte nostra e di tutto il club condoglianze per la famiglia, per l'Inter e per tutta la nazione. Abbiamo perso una leggenda del calcio mondiale: è la vita, così come è successo per Franco Baresi. Dobbiamo onorare queste figure andando avanti con il nostro calcio e migliorarlo".
Oggi San Siro compie 100 anni e domani ci gioca il Milan...
"È un onore far parte della storia di San Siro. Vogliamo vincere e giocare bene per onorare lo stadio e i nostri tifosi. Vogliamo solo giocare bene e vincere le partite".
Pubblicità
News
Marinozzi sta con Amorim: “Giusto che si affidi alle sue certezze, le sfumature ci saranno più avanti”
Le più lette
2 De Rossi attacca i media: “C’è gente che con cuffiette e microfono usa vocaboli imbarazzanti e si sente esperta di calcio”
Primo Piano
Live MNAmorim: "Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto e per ogni evenienza"
Luca SerafiniQuando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Franco OrdineAmorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?
Carlo PellegattiPerché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com