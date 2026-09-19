Marinozzi sta con Amorim: “Giusto che si affidi alle sue certezze, le sfumature ci saranno più avanti”

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Andrea Marinozzi commenta l’inizio di stagione del Milan di Amorim.

Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.

“Essendo il mese di settembre è giusto che oggi Amorim si affidi alle sue certezze. Quindi il cambiamento richiesto da più parti credo che sia un po' prematuro adesso. Come vi dicevo, poi possono entrar delle modifiche, dei cambiamenti, la struttura, il sistema di gioco, i principi, alcune indicazioni, possono arrivare i cambiamenti, ma adesso la squadra ha bisogno di assimilare le idee di Ruben Amorim”.