Marinozzi analizza: “Milan poco fluido ma è normale, prima devono assimilare i concetti”
Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.
“Sono troppo posizionali nello sviluppo del gioco. È chiarissimo il 3-2-4-1 nello sviluppo del gioco del Milan, è troppo chiaro e poco fluido in questo momento e rende la vita della squadra avversaria più semplice. Il Benfica difendeva con la linea a 5 come la Lazio e la Juve, è più facile e se non c'è fluidità è proprio facilissimo accoppiarsi e diventa poi complesso invece per i giocatori offensivi del Milan vincere i duelli. Ma c'è rigidità e questo è evidente e probabilmente è frutto del discorso che facevano prima sulla base da costruire”.
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