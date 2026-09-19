RedBird a capo di un consorzio per comprare una quota dell'Al Nassr: l'obiettivo è arrivare ad un accordo con PIF entro la fine della stagione

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Il fondo RedBird di Gerry Cardinal è a capo di un n consorzio che sta lavorando per comprare una quota dell'Al-Nassr

Secondo quanto quanto riferisce il quotidiano saudita Al Riyadh, RedBird, fondo americano di Gerry Cardinale che possiede anche il Milan, è a capo di un consorzio che sta lavorando per comprare una quota dell'Al-Nassr, club di Riad nel quale militano, tra gli altri, anche l'ex rossonero Joao Felix, Coman, Mané e soprattutto Cristiano Ronaldo.

L'obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un accordo con PIF, il Fondo pubblico per gli investimenti saudita, entro la fine di questa stagione. Il gruppo è composto, oltre che da RedBird, anche da Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media e altri investitori locali sauditi. Una fonte del PIF conferma che le discussioni tra le parti sono in corso in linea con gli obiettivi di investimento e gli interessi futuri del club.