RedBird a capo di un consorzio per comprare una quota dell'Al Nassr: l'obiettivo è arrivare ad un accordo con PIF entro la fine della stagione
Secondo quanto quanto riferisce il quotidiano saudita Al Riyadh, RedBird, fondo americano di Gerry Cardinale che possiede anche il Milan, è a capo di un consorzio che sta lavorando per comprare una quota dell'Al-Nassr, club di Riad nel quale militano, tra gli altri, anche l'ex rossonero Joao Felix, Coman, Mané e soprattutto Cristiano Ronaldo.
L'obiettivo sarebbe quello di arrivare ad un accordo con PIF, il Fondo pubblico per gli investimenti saudita, entro la fine di questa stagione. Il gruppo è composto, oltre che da RedBird, anche da Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media e altri investitori locali sauditi. Una fonte del PIF conferma che le discussioni tra le parti sono in corso in linea con gli obiettivi di investimento e gli interessi futuri del club.
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