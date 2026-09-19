Verso il Lecce, Amorim: "La squadra è pronta per la partita, ma ci sono tante cose da migliorare"
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Le dichiarazioni di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Lecce
Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Come sono stati i giorni dopo la sconfitta? Ha parlato con i leader dello spogliatoio? Come sta Ruben Amorim?
"Quando perdi non sei la stessa persona. Se è così allora c'è qualcosa che non va. La squadra è pronta per la partita, non possiamo cambiare il passato ma la prossima partita sì. Parlo con la squadra sempre, non solo quando si perde: ci sono tante cose da migliorare. Vogliamo essere pronti per domani sera".
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