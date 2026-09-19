Verso Milan-Lecce, Di Francesco: "Il centrocampo è la nostra anima. I gol degli attaccanti arriveranno"

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L'allenatore del Lecce Eusebio Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in casa del Milan

Domani si giocherà Milan-Lecce a San Siro e l'allenatore dei pugliesi Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa, ha dato questi aggiornamenti sulla sua squadra: "Ilic? Deve partire dall’inizio per avere minutaggio e io la formazione non la do prima. Sta crescendo. Mi è piaciuto Ngom a partita in corso, il centrocampo è la nostra anima. E’ fondamentale trovare quanto prima Berisha, Gandelman e Geubbels. Saranno tutti e tre fuori per questa gara, speriamo di recuperarli per dopo la sosta. Con Berisha dobbiamo essere cauti, dobbiamo gestirli meglio. Il ragazzo non ha avuto qualcosa di pericoloso, ma ci sono stati dei problemi di assestamento. Gandelman sarà convocato dalla sua nazionale, non credo che giocherà le prime gare, ma credo che si possa poi reeinserire con noi. E’ stato discontinuo negli allenamenti, ci auguriamo di poterlo recuperare. Geubbels credo che possa far parte tra 10 giorni nel nostro gruppo di lavoro.

Attacco? Ci sono state le opportunità. Bisogna concretizzarle. Serve cinismo, la chiamiamo tutti cattiveria. Si allena e si migliora in allenamento. Sono convinto che non basterà attaccare la porta con convinzione. Se attacchiamo gli spazi c’è possibilità di creare più opportunità. Serve maggiore determinazione nella scelta dello spazio quando si chiude il cross. Ci portiamo questa cosa dietro dall’anno scorso, ma sono convinto che arriveranno i gol dagli attaccanti” le sue parole riportate da calciolecce.it.