Lecce, la probabile formazione di mister Di Francesco contro il Milan

Lecce, la probabile formazione di mister Di Francesco contro il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:00L'Avversario
di Francesco Finulli
La probabile formazione del Lecce di mister Di Francesco per la sfida di questa sera contro il mIlan

Il Lecce si presenta a San Siro al cospetto del Milan con una formazione povera di tre giocatori solitamente titolari come Geubbels, Gandelman e Berisha. Eusebio Di Francesco è reduce da due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro gare di Serie A e oggi proverà a mettere in difficoltà il Diavolo di Amorim. Uno dei dubbi riguarda l'attacco con Pierotti in vantaggio su N'Dri.

QUI LECCE, LA PROBABILE FORMAZIONE IN VISTA DEL MILAN

Di seguito la probabile formazione del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del Milan: assenti Geubbels, come anche Gandelman e Berisha, entrambi in dubbio prima della lista dei convocati.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. A disp. Borbei, Bleve, Ndaba, Dembelè, Gaspar, Jean, Scott, Kaba, Fofana, Gorter, Ngom, N'Dri, Fatah, Esteban. All. Eusebio Di Francesco