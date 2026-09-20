Lecce, la probabile formazione di mister Di Francesco contro il Milan
Il Lecce si presenta a San Siro al cospetto del Milan con una formazione povera di tre giocatori solitamente titolari come Geubbels, Gandelman e Berisha. Eusebio Di Francesco è reduce da due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro gare di Serie A e oggi proverà a mettere in difficoltà il Diavolo di Amorim. Uno dei dubbi riguarda l'attacco con Pierotti in vantaggio su N'Dri.
QUI LECCE, LA PROBABILE FORMAZIONE IN VISTA DEL MILAN
Di seguito la probabile formazione del Lecce di Eusebio Di Francesco in vista del Milan: assenti Geubbels, come anche Gandelman e Berisha, entrambi in dubbio prima della lista dei convocati.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. A disp. Borbei, Bleve, Ndaba, Dembelè, Gaspar, Jean, Scott, Kaba, Fofana, Gorter, Ngom, N'Dri, Fatah, Esteban. All. Eusebio Di Francesco
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