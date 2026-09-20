Live MN LIVE MN - Di Francesco: "Certi momenti di black out contro il Milan non te li puoi permettere. Camarda? Lo lascerei tranquillo"

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La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco nel post partita di Milan-Lecce

Tra poco il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco interverrà in conferenza stampa nel post partita di Milan-Lecce.

Non sarà soddisfatto della prova del Lecce, ma la classifica le sorride

"Dal punto di vista della classifica, è buona. Dal punto di vista di quello che vedo dobbiamo lavorare tantissimo. Vedo ancora troppe distrazioni, momenti di black out, e specialmente contro il Milan non te le puoi permettere".

Cosa c'è che non ha funzionato?

"La strategia era quella giusta. L'ho vista bene la partita con il Benfica. Hanno fatto una partita di attesa, il Milan è stato un po' sporco. Dal punto di vista tattico era simile a quella di oggi. Analizziamo le qualità dei loro giocatori, cosa spendono loro e cosa spende il Lecce. Dal punto di vista delle nostre scelte potevamo fare meglio, e quello che mi è mancato è vedere un po' più di attacchi alla profondità, cosa che il Milan ha fatto oggi molto bene. Conferma il fatto che il calcio è fatto di verticalità. Questo giro non mi sento di essere autocritico".

Come sta Tiago Gabriel? Stulic sostituito, è una bocciatura?

"No, è una scelta. Volevo più attacco degli spazi. La sensazione che avevo è che davamo poca noia al Milan. Ed è qui che dobbiamo crescere, perché se non riusciamo a fare male a una squadra forte, il gol loro te lo fanno. Ho scelto di togliere l'attaccante per avere un giovane che attacca di più la profondità, ma nella ripresa abbiamo dato un po' più di fastidio agli avversari. Su Tiago ne sapete più di me. Ha avuto questo problema qui, con il ragazzo che non era al 100% per affrontare la partita".

Dove lavorerà durante questa sosta?

"Le amichevoli le stiamo cercando ma è difficile perché stiamo là sotto. Ho chiesto alla società di poterle fare, almeno uno che possa essere indicativa. mancheranno altri giocatori, ne abbiamo 7-8 fuori, però devo dire che ho diversi giocatori per andare a lavorare e migliore quegli aspetti dove commettiamo troppi errori".

Secondo lei è un bene essere tornato al Milan per Camarda?

" Sono stati criticato l'anno scorso per averlo fatto giocare poco. Io credo che Francesco deve fare il suo percorso. C'è un allenatore qui che sceglie quanto farlo giocare, lo vede ogni giorno in allenamento. Parliamo di Milan, di livello alto, e in quel tempo che si ritaglierà farà del suo meglio. Ha i mezzi ma in questo momento lo lascerei tranquillo per farlo crescere":