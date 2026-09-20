Live MN LIVE MN - Gaspar: "Dobbiamo capire il momento e prenderci le nostre responsabilità"

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Di seguito le dichiarazioni di Kialonda Gaspar, giocatore del Lecce in conferenza stampa post Milan

Kialonda Gaspar, giocatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa post Milan-Lecce.

Che è successo stasera? Ci aspettavamo un Lecce più capace di mettere in difficoltà il Milan

"È difficile parlare dopo una partita così. Dobbiamo capire il momento e prenderci le nostre responsabilità. Non abbiamo fatto una bella partita, abbiamo commesso tanti errori di squadra, perché avevamo lavorato su una cosa che poi abbiamo sbagliato. La cosa più importante adesso è continuare a lavorare per non commettere tanti errori. Milan è il Milan. Siamo venuti qui dopo una buona settimana di lavoro per fare bene, stare in partita. Così è il calcio. Nessun calciatore entra in campo per non dare il suo meglio. Ognuno lavorare per dare il meglio di sé, ma le circostanze cambiano. Ora c'è tempo di guardare, capire cosa abbiamo fatto male e lavorare per fare meglio".

C'è competitività in difesa?

"Si. Penso che per noi è meglio. Magari penso che se Tiago o Siebert poteva venire a parlare qui avrebbe detto le stesse cose mie. Per noi quando troviamo questa competitività è meglio per il calciatore, perché così quando lavoro penso che se sbaglio c'è qualcuno che sta aspttando la sua opportunità, che quando arriva bisogna coglierla al volo. Alle volte una partita va bene, un'altra no, ma l'importante è capire in che squadra stiamo, con chi giochiamo. Abbiamo fatto 6 punti, ma c'è più tempo di lavorare e migliore. Penso che lavorare non solo per gli scontri diretti ma anche per partire come quelle contro il Milan così da prendere punti e fare bene per la squadra".